Rusia afirma que la comunidad internacional "forzará" un contraataque en Ucrania: "Los controlan desde fuera"

El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha afirmado este jueves que la comunidad internacional "forzará" antes o después un contraataque por parte de las tropas ucranianas en el marco de la invasión para "dar salida a los fondos" entregados ahora que "controlan el régimen de Ucrania desde fuera".

"Independientemente de que haya o no una contraofensiva, opino que aunque el régimen ucraniano no la quiera y aunque teman el fracaso, se verán forzados. Los forzarán debido a que los controlan desde fuera, y cada fondo, cada ayuda entregada no solo por Estados Unidos sino por países de Europa, tiene que tener salida", ha puntualizado en declaraciones al canal de noticias Rossiya 24.

Asimismo, ha puesto en duda que Ucrania vaya a sacar adelante este contraataque en mayo aunque ha dicho ver indicios de preparaciones en este sentido en la zona de Vugledar. Sin embargo, ha matizado que las fuerzas rusas continúan avanzando en las inmediaciones.

"La zona de Vugledar sigue siendo difícil y tensa, y el enemigo trata periódicamente de sacar adelante un contraataque y de posicionarse mejor. (...) Pero nuestras unidades siguen moviéndose", ha puntualizado.

Sobre la posibilidad de dialogar y hallar una solución al conflicto, ha matizado que Kiev "no es capaz de ello" y que sus palabras "no pueden ser tomadas en serio". "No puede haber conversación alguna ni negociaciones serias. Creo que no hay nada de qué hablar con Kiev, nada de qué hablar con los líderes actuales, y que no habrá respuesta alguna", ha afirmado.

Por otra parte, ha anunciado que las tropas rusas se han hecho con gran parte de la ciudad de Marinka, en la región de Donetsk, a medida que se hacen con toda la localidad. "Evidentemente la posibilidad para ellos de recuperar Marinka ha desaparecido", ha añadido.

Europa Press