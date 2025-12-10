Rusia afirma que las palabras de Trump sobre Ucrania se alinean con su postura

El Kremlin aseguró el miércoles que las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que afirma que Rusia acabará ganando la guerra y que Ucrania tendrá que ceder territorio, coinciden con la postura de Moscú.

"En muchos aspectos, en lo que respecta a la adhesión a la OTAN, a los territorios y a la pérdida de territorio por parte de Ucrania, coincide con nuestra postura", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien calificó de "muy importantes" los comentarios de Trump en una reciente entrevista con Politico.

En esta entrevista, Trump también calificó a los líderes europeos de "débiles" y pidió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que convoque elecciones.

Según Trump, Rusia tiene una posición de negociación más fuerte en las conversaciones para poner fin a la guerra debido a su tamaño y aseguró que Ucrania nunca se unirá a la OTAN.

Tras la entrevista, Zelenski declaró que estaba dispuesto a convocar nuevas elecciones en Ucrania, siempre que se garantice la seguridad.

La ofensiva de Moscú ha hecho imposible la celebración de elecciones en el país conforme a la legislación ucraniana.

Rusia lleva tiempo pidiendo la destitución de Zelenski, al que considera un líder ilegítimo.

"Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo Peskov sobre el anuncio de Zelenski.

Estados Unidos ha intensificado sus conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania para poner fin al peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

