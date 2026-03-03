MOSCÚ, 3 mar (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el martes ‌que Moscú ‌aún ⁠no había visto pruebas de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares, mientras Estados Unidos e Israel ​prosiguen con ⁠su ⁠ofensiva.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado varias razones para ​entrar en guerra con Irán. El lunes, en ‌sus comentarios públicos más extensos hasta ​la fecha, dijo que ​había ordenado el ataque para frustrar los programas nucleares y de misiles balísticos de Teherán.

Lavrov dijo al ministro de Asuntos Exteriores de durante las conversaciones mantenidas en Moscú: "Seguimos sin ver pruebas de que ​Irán estuviera desarrollando armas nucleares, lo cual era la principal, si no la ⁠única, justificación para la guerra".

Afirmó que las consecuencias del ataque a Irán ‌se estaban sintiendo en toda la región y que los países árabes estaban soportando los costes económicos y sufriendo bajas.

Reiteró el llamamiento de Rusia para que todas las partes cesen inmediatamente las hostilidades:

"Como primer paso incondicional, debemos hacer todo ‌lo posible para detener cualquier acción que provoque víctimas civiles". Señaló la información ⁠sobre el bombardeo de una escuela en ‌Irán.

Los medios de comunicación estatales iraníes han ⁠acusado a Israel y a EEUU de ⁠un ataque contra una escuela primaria para niñas en una ciudad del sur de Irán que, según Teherán, ha causado la muerte de más de 160 personas.

El secretario de ‌Estado estadounidense, Marco ​Rubio, dijo que las fuerzas estadounidenses no atacarían deliberadamente una escuela. (Información de Dmitry Antonov y Vladimir Soldatkin; redacción de Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan y ‌Kevin Liffey; edición en español de María Bayarri Cárdenas)