Rusia afirma que respetará los límites nucleares del Nuevo START siempre que EE. UU. lo haga

MOSCÚ (AP) — Moscú observará los límites del más reciente pacto de armas nucleares con Estados Unidos, que expiró la semana pasada, siempre que vea que Washington hace lo mismo, dijo el miércoles el principal diplomático de Rusia

El tratado Nuevo START expiró el 5 de febrero, dejando sin restricciones a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentista nuclear sin control

El presidente ruso Vladímir Putin declaró el año pasado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hacía lo mismo, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha argumentado que quiere que China sea parte de un nuevo pacto, algo que Beijing ha rechazado

Comentarios a los legisladores rusos

El miércoles, ante la cámara baja del Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que, aunque Estados Unidos no ha respondido a la oferta de Putin, Rusia respetará los límites del Nuevo START mientras vea que Estados Unidos también los observa

“La moratoria declarada por el presidente se mantendrá mientras Estados Unidos no exceda estos límites”, dijo Lavrov a los legisladores. “Actuaremos de manera responsable y equilibrada con base en el análisis de las políticas militares de Estados Unidos”

Agregó que “tenemos razones para creer que Estados Unidos no tiene prisa por abandonar estos límites y que serán observados en el futuro previsible”

“Vigilaremos de cerca cómo se desarrollan realmente las cosas”, dijo Lavrov. “Si se confirma la intención de nuestros colegas estadounidenses de mantener algún tipo de cooperación en esto, trabajaremos activamente en un nuevo acuerdo y consideraremos los temas que han quedado fuera de los acuerdos de estabilidad estratégica”

Conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Abu Dabi

La declaración de Lavrov se produjo tras la divulgación de un informe de Axios donde se afirma que negociadores rusos y estadounidenses analizaron un posible acuerdo informal para observar los límites del pacto durante al menos seis meses en conversaciones sostenidas la semana pasada en Abu Dabi. Al ser consultado sobre el informe, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que cualquier extensión de este tipo solo podría ser formal, agregando que “es difícil imaginar cualquier extensión informal en esta esfera”

Al mismo tiempo, Peskov confirmó que negociadores rusos y estadounidenses hablaron sobre el futuro control de armas nucleares en Abu Dabi, donde delegaciones de Moscú, Kiev y Washington mantuvieron dos días de conversaciones sobre un acuerdo de paz en Ucrania

“Hay un entendimiento, y hablaron de ello en Abu Dabi, de que ambas partes tomarán posiciones responsables y ambas partes se dan cuenta de la necesidad de iniciar conversaciones sobre el tema lo antes posible”, dijo Peskov

Los límites del Nuevo START

El Nuevo START, firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, ha sido el más reciente de una larga serie de acuerdos entre Moscú y Washington para limitar sus arsenales nucleares, que comenzó con el SALT I en 1972

El Nuevo START restringía a cada una de las partes a poseer no más de 1.550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos desplegados y listos para su uso. Originalmente, su expiración estaba prevista para 2021, pero el pacto fue extendido por cinco años

El acuerdo preveía amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y nunca se reanudaron

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN declararon abiertamente que querían la derrota de Moscú en Ucrania. Pero el Kremlin también enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites sobre armas nucleares

En septiembre, Putin ofreció mantener los límites del Nuevo START por un año más para ganar tiempo y lograr que ambas partes negocien un acuerdo sucesor

Aun cuando el Nuevo START expiró, Estados Unidos y Rusia acordaron el 5 de febrero restablecer un diálogo de alto nivel, de ejército a ejército, tras una reunión entre altos funcionarios de ambas partes en Abu Dabi, dijo el comando militar de Estados Unidos en Europa. El enlace fue suspendido en 2021 debido a que las relaciones se volvieron cada vez más tensas antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa