Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 17 feb (Reuters) - Rusia dijo el sábado que sus fuerzas habían infligido una serie de derrotas a las fuerzas ucranianas a lo largo de la línea del frente de 1.000 km (620 millas) justo cuando las tropas ucranianas se retiraban de la devastada ciudad oriental de Avdiivka.

La retirada ucraniana de Avdiivka allana el camino para la mayor victoria de Rusia desde la captura de Bajmut en mayo de 2023, tras una batalla mortal que dejó miles de muertos en una ciudad devastada con apenas un edificio intacto.

Tras el fracaso de Ucrania a la hora de perforar las líneas rusas el año pasado, Moscú ha estado intentando reducir las fuerzas ucranianas justo cuando Kiev se plantea una nueva gran movilización y el presidente Volodímir Zelenski nombra a un nuevo comandante para dirigir la guerra.

Las fuerzas rusas hicieron incursiones contra las tropas ucranianas a lo largo de las líneas del frente en varias direcciones diferentes, según el Ministerio de Defensa ruso.

"Avdiivka, como principal nodo de resistencia de las fuerzas armadas de Ucrania, ha caído", dijo en Telegram el bloguero militar prorruso Yuri Podolyak.

Avdiivka, que antes de la guerra tenía unos 32.000 habitantes y los rusos la llamaban Avdeyevka, fue tomada brevemente en 2014 por los separatistas apoyados por Moscú, que se apoderaron de una franja del este de Ucrania, pero fue reconquistada por las tropas ucranianas, que construyeron amplias fortificaciones.

Avdiivka se encuentra en la región industrial de Donbás, 15 km al norte de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia. Antes de la guerra, su planta de coque de la era soviética era una de las mayores de Europa.

"Todavía no está del todo claro si el enemigo, cubierto por dos lados por el coque de Avdiivka, se rinde o no", dijo Podolyak. "En general, la situación ya está clara: tarde o temprano la tomaremos. Ya que sin esto, no tiene sentido seguir avanzando estratégicamente aquí". Tanto los funcionarios rusos como los ucranianos afirman que la batalla por Avdiivka costó muchos miles de vidas, aunque ninguna de las partes ha dado cifras de víctimas.

Occidente da habitualmente estimaciones de las bajas rusas en la guerra, pero rara vez habla de las ucranianas, que según Moscú son enormes. Según los servicios de inteligencia occidentales, cientos de miles de hombres de ambos bandos han muerto o han resultado heridos en la guerra.

Avdiivka es la clave para que Rusia se haga con el control total de las dos provincias orientales del Donbass: Donetsk y Luhansk. Estas son algunas de las cuatro regiones ucranianas que Rusia dice haberse anexionado pero que no controla totalmente.

(Reportaje de Guy Faulconbridge; Editado en español por Juana Casas)