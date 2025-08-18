Rusia afirma que también necesita garantías de seguridad "eficientes" en un potencial acuerdo de paz con Kiev

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El representante de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, Mijail Ulianov, ha defendido que su país "tiene el mismo derecho" que Ucrania a obtener garantías de seguridad "eficientes", en respuesta a las declaraciones de este domingo de los líderes de la Unión Europea que han asegurado estar "listos para cumplir su parte" tras el anuncio de Estados Unidos de un pacto con Moscú por el que Kiev recibiría una protección similar al Artículo 5 de la OTAN en el caso de un hipotético acuerdo de paz entre los dos países vecinos.

"Muchos líderes de los estados de la Unión Europea enfatizan que un futuro acuerdo de paz debería brindar garantías de seguridad fiables para Ucrania. Rusia está de acuerdo. Pero tiene el mismo derecho a esperar que Moscú también obtenga garantías de seguridad eficientes", ha señalado en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el embajador se ha preguntado "qué ofrece Occidente" a cambio de estas garantías de seguridad para Kiev, afeándole que "aún no han empezado a considerarlo".

"Es un error que debe corregirse. Rusia ayudará en este sentido durante las negociaciones", ha asegurado, antes de puntualizar que "estas garantías de seguridad deben ser mucho más fiables que las famosas promesas de 1990 de que "la OTAN no se movería ni un ápice hacia el este"".

Posteriormente, Ulianov ha celebrado en la misma plataforma que, durante la cumbre que ha reunido el pasado viernes en Alaska al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Washington y Moscú "han acordado concentrar sus esfuerzos en (...) la necesidad de elaborar rápidamente un acuerdo de paz eficaz a largo plazo, no un alto el fuego cuestionable que desvíe la atención del objetivo principal mencionado anteriormente".

Estas palabras del representante ruso después de que el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, haya anunciado este domingo que ha alcanzado un pacto con el Kremlin para otorgar "robustas garantías" de seguridad a Ucrania en el caso de un hipotético acuerdo de paz con Moscú, y que concederían al país un estatus de protección muy similar al que recibiría si fuera un miembro de la OTAN.

Además, en declaraciones a la cadena CNN, Witkoff ha confirmado que ha obtenido de Rusia la garantía de una "consagración legislativa en la Federación Rusa" de "no atacar a ningún otro territorio cuando se codifique el acuerdo de paz, y la consagración legislativa en la Federación Rusa de no atacar a ningún otro país".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado "la bienvenida" a este anuncio durante una rueda de prensa con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha señalado que la llamada "coalición de los dispuestos", el grupo de países comprometidos con la puesta en marcha de una misión de paz para Ucrania, "entre ellos la Unión Europea, están listos para cumplir con su parte".

Zelenski viajará a Washington D.C.

Flanqueado por Von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para que Trump explique en detalle las conclusiones de su cumbre del viernes con el presidente ruso.