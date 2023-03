Rusia alerta de "provocaciones" desde territorio ucraniano en la región separatista de Transnistria

Las autoridades de Rusia han alertado este mi茅rcoles de que Ucrania tiene previsto perpetrar "provocaciones" desde su territorio en la frontera con la regi贸n separatista moldava de Transnistria ante el aumento de la tensi贸n entre las partes.

"Estamos preocupados por la posibilidad de que Ucrania utilice sustancias radiactivas cerca de Transnistria, donde Kiev ya est谩 provocando un aumento de la tensi贸n", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

As铆, el Gobierno ha indicado que estos materiales podr铆an llegar a la zona "a trav茅s de los puertos situados en la regi贸n de Odesa y haciendo uso de la iniciativa de exportaci贸n de grano" acordada por las partes en el marco de la invasi贸n rusa de Ucrania.

No obstante, ni el Gobierno estadounidense ni el moldavo han informado de la presencia de tropas ucranianas cerca de esta frontera, seg煤n informaciones del diario 'Komsomolskaya Pravda v Moldove'. "No tengo informaci贸n sobre este asunto y no puedo dar detalle alguno. Seguimos supervisando la situaci贸n en la regi贸n", ha puntualizado un portavoz.

Por su parte las autoridades moldavas han descartado este tipo de acciones a pesar de que se encuentran "supervisando las estructuras estatales y monitorizando la situaci贸n en la zona".

Europa Press