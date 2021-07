Rusia amenaza a reino unido con herir a sus marineros si vuelven a navegar cerca de crimea

MOSCÚ, 14 jul (Reuters) - Un destacado oficial de seguridad ruso advirtió el miércoles al Reino Unido que sus buques de guerra no naveguen cerca de la península de Crimea anexionada a Rusia, a menos que desee que sus marineros resulten heridos. La advertencia, emitida por Mikhail Popov, vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se produce después de que el mes pasado el buque de guerra británico HMS Defender aplicara normas de libertad de navegación internacionalmente reconocidas, según Londres, en aguas territoriales ucranianas cerca de Crimea. Rusia se anexionó Crimea en 2014 y considera que las aguas que la rodean pertenecen ahora a Moscú, a pesar de que la mayoría de los países siguen reconociendo la península como ucraniana. En su momento Rusia protestó enérgicamente contra la maniobra británica con un buque guardacostas que realizó disparos de advertencia, y convocó al embajador británico para pedirle explicaciones. En una entrevista en el diario estatal Rossiiyskaya Gazeta, Popov dijo que el comportamiento de Reino Unido y su posterior reacción al incidente fueron desconcertantes. En particular, criticó las sugerencias del primer ministro británico, Boris Johnson, y del ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, de que el incidente podría repetirse. "Acciones similares serán frustradas con los métodos más severos en el futuro por parte de Rusia, independientemente de la afiliación estatal del infractor. Sugerimos a nuestros oponentes que piensen bien si vale la pena organizar tales provocaciones, dadas las capacidades de las fuerzas armadas rusas", dijo Popov. "No son los miembros del Gobierno británico los que van a estar en los barcos y buques utilizados para fines provocativos", añadió. "Y es en ese contexto en el que quiero hacer una pregunta a los mismísimos Boris Johnson y Dominic Raab: ¿qué les dirán a las familias de los marineros británicos que saldrán heridos a causa de esas 'grandiosas' ideas?". (Reporte de Gabrielle Tétrault-Farber; traducido por José Muñoz)

