Rusia amenaza con dar una "respuesta dolorosa" si la UE le confisca sus activos congelados

MOSCÚ, 23 oct (Reuters) - Rusia afirmó el jueves que dará una "respuesta dolorosa" a cualquier medida de la Unión Europea para confiscar sus activos congelados.

La advertencia se produjo mientras los líderes de la UE se reunían en Bruselas para debatir un plan para utilizar los activos como base de un "préstamo de reparación" de 140.000 millones de euros (US$163.000 millones) a Ucrania.

"Cualquier acción con activos rusos sin el consentimiento de Rusia es nula desde el punto de vista del derecho internacional y contractual. No hay forma legal de apropiarse de fondos ajenos sin dañar los bolsillos y el prestigio de quienes los expropian", dijo a la prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

"Cualquier iniciativa confiscatoria de Bruselas dará lugar inevitablemente a una respuesta dolorosa. Actuaremos en pleno cumplimiento del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, basándonos en nuestros propios intereses y en la necesidad de compensar el daño causado a Rusia

Según el plan de la UE, los activos rusos no serían confiscados, puesto que Rusia conservaría su derecho sobre el dinero depositado en la entidad belga de depósito de valores Euroclear.

Pero Zajárova dijo que el plan demostraba que Europa "ya no era un refugio seguro para los activos financieros".

Y añadió: "Confiar sus fondos a los europeos occidentales, incluido Euroclear, supone ahora el riesgo de perderlos por completo. Los instamos a que se lo piensen dos veces antes de emprender acciones imprudentes".

(Información de Dmitry Antonov; redacción de Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)