Rusia amenaza con prohibir totalmente WhatsApp

MOSCÚ, 28 nov (Reuters) - El regulador estatal de las comunicaciones de Rusia amenazó el viernes con bloquear WhatsApp por completo si no cumple la ley local, informaron agencias de noticias.

En agosto, Rusia comenzó a limitar algunas llamadas en WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, y en Telegram, acusando a las plataformas de propiedad extranjera de negarse a compartir información con fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo.

El viernes, el regulador Roskomnadzor volvió a acusar a WhatsApp de incumplir con los requisitos rusos diseñados para prevenir y combatir la delincuencia.

"Si el servicio de mensajería continúa incumpliendo las exigencias de la legislación rusa, será bloqueado por completo", citó la agencia de noticias Interfax.

WhatsApp ha acusado a Moscú de intentar bloquear el acceso a una comunicación segura a millones de rusos.

Las autoridades rusas están impulsando una aplicación rival respaldada por el Estado llamada MAX, que, según críticos, podría usarse para rastrear a usuarios. Medios de comunicación estatales han desestimado las acusaciones calificándolas de falsas.

(Reportaje de Reuters; Redacción de Maxim Rodionov; Editado en español por Aldo Nicolai.)