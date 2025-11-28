LA NACION

Rusia amenaza con una prohibición total de WhatsApp

El regulador de comunicaciones ruso dijo el viernes que estaba considerando la prohibición de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, a la que acusó de no hacer...

El regulador de comunicaciones ruso dijo el viernes que estaba considerando la prohibición de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, a la que acusó de no hacer suficiente para evitar las actividades criminales.

Las autoridades rusas instan a sus ciudadanos a usar aplicaciones respaldadas por el Estado y en agosto ya bloquearon la posibilidad de hacer llamadas por WhatsApp.

El regulador de comunicaciones Roskomnadzor dijo que la plataforma, propiedad del gigante estadounidense Meta, estaba siendo usada para "organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, reclutar a sus ejecutores y para el fraude y otros crímenes".

"Si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada", afirmó en su comunicado.

Meta no respondió inmediatamente a la solicitud de comentario de AFP.

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares de Rusia junto a Telegram.

Moscú quiere que ambas plataformas ofrezcan acceso a sus datos si las fuerzas del orden lo solicitan para investigaciones de fraude y de actividades que Rusia describe como "terroristas".

Activistas de defensa de los derechos temen que esto pueda ser utilizado para atacar a los críticos del Kremlin, del presidente Vladimir Putin o de la guerra en Ucrania.

