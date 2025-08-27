LA NACION

Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

Ucrania: Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk
Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de DonetskSERGEY BOBOK - AFP

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, situada en el este del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas "han liberado la localidad de Pervóe Maya, en la República Popular de Donetsk", a raíz de sus "acciones ofensivas" en la zona, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

LA NACION
Más leídas
  1. Despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
    1

    Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha

  2. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    2

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  3. La Argentina suma un nuevo estadio que costará US$12 millones
    3

    La Argentina suma un nuevo estadio que costará US$12 millones

  4. La razón por la que cada vez más cartoneros abandonan la actividad
    4

    “Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir

Cargando banners ...