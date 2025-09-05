Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de una nueva localidad en Donetsk

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este), epicentro de sus avances territoriales durante los últimos meses en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de las acciones decisivas por parte de unidades del grupo de fuerzas Sur, la localidad de Markovo, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado al respecto.

El anuncio ha llegado después de que los servicios de Inteligencia de Reino Unido indicaran el martes que el Ejército de Rusia ha "reducido" sus actividades ofensivas en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi debido a la "reubicación de elementos a otros puntos de la línea de frente", ante la intensificación de la ofensiva en Donetsk.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.