Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, epicentro durante los últimos meses de sus ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "a raíz de las acciones decisivas por parte de unidades del grupo Sur de fuerzas, ha sido liberada la localidad de Fedorovka, en la República Popular de Donetsk", sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.