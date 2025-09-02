Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, epicentro durante los últimos meses de sus ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "a raíz de las acciones decisivas por parte de unidades del grupo Sur de fuerzas, ha sido liberada la localidad de Fedorovka, en la República Popular de Donetsk", sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.
Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 2
Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para La Libertad Avanza
- 3
La Premier League gastó una fortuna en refuerzos, pero Manchester United ahorró en Dibu Martínez
- 4
Maxi Salas y su sueño de jugar en River, el clásico con Racing y un eventual cruce con Rojo: “Se dice mucho que va a lastimar”