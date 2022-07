Rusia anuncia conquista de Lysychansk y la región de Lugansk en el este de Ucrania

Rusia reivindicó este domingo el control de toda la región de Lugansk, este de Ucrania, tras la conquista de la ciudad clave de Lysychansk al cabo de intensos combates.

Al mismo tiempo, el gobierno ruso acusó a Ucrania de haber disparado tres misiles contra una ciudad rusa cerca de la frontera entre ambos países que causaron la muerte de tres personas.

El ministro de Defensa ruso "Serguéi Shoigu informó al comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, de la liberación de la República Popular de Lugansk", indicó un comunicado del ministerio de Defensa citado por las agencias de prensa rusas.

El domingo por la mañana, el gobernador de la región de Lugansk, Serguéi Gaidai, dejó entender que las fuerzas ucranianas estaban perdiendo terreno en Lysychansk, una ciudad de 100.000 habitantes antes de la guerra.

"Los rusos se están atrincherando en un distrito de Lysychansk, la ciudad está en llamas", dijo en Telegram Gaidai.

"Están atacado la ciudad con tácticas inexplicablemente brutales", añadió.

La conquista de Lysychansk -- si se confirma -- permitiría a las tropas rusas avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk, más al oeste, asegurándose prácticamente el control de la región, que ya estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde 2014.

- Explosiones en ciudad rusa -

Asimismo, Rusia acusó este domingo a Kiev de lanzar misiles contra la ciudad Belgorod, cerca de la frontera entre ambos países.

"Las defensas antiaéreas rusas derribaron tres misiles Totchka-U lanzados por nacionalistas ucranianos contra Belgorod. Después de la destrucción de los misiles ucranianos, los restos de uno de ellos cayeron sobre una casa", dijo el portavoz del ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.

El gobernador de esa región, Viacheslav Gladkov, había anunciado antes la muerte de al menos tres personas en fuertes explosiones en esa ciudad.

Las explosiones dejaron además cuatro heridos, dañaron 11 edificios residenciales y 39 casas, afirmó Gladkov en la red Telegram.

Desde el inicio de la ofensiva Rusia en Ucrania, el 24 de febrero, el gobierno ruso ha acusado reiteradamente a las fuerzas ucranianas de llevar a cabo ataques en suelo ruso, especialmente en la región de Belgorod.

A principios de abril, el gobernador Gladkov acusó a Ucrania del ataque de un depósito de combustible en Belgorod con dos helicópteros.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó también que su ejército interceptó misiles lanzados desde Ucrania, en pleno auge de versiones sobre la creciente implicación de su país, aliado de Rusia, en la guerra entre sus dos vecinos.

"Nos provocan. Debo decir que hace unos tres días, tal vez más, trataron de bombardear desde Ucrania objetivos militares en Bielorrusia", dijo Lukashenko, citado por la agencia estatal bielorrusa Belta.

Pero Lukashenko aseguró que no tiene intenciones de "combatir en Ucrania", lo que supondría una escalada del conflicto.

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, una ciudad del sur de Ucrania controlada por las tropas rusas, anunció este domingo que el ejército ucraniano puso "fuera de servicio" en la noche del sábado une base militar rusa en la ciudad.

- "Grandes pérdidas" -

Mientras tanto, los misiles siguieron cayendo en Ucrania, matando a docenas de personas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski citó seis ataques en su discurso diario a la nación a última hora del sábado.

"Feroces combates continúan a lo largo de toda la línea del frente, en el Donbás", dijo, y señaló también que "la actividad del enemigo en la región de Járkov se está intensificando".

En la pequeña ciudad de Donetsk, Siversk, un habitante dijo a la AFP que "los bombardeos continúan día y noche".

Dos personas murieron y tres resultaron heridas -entre ellas dos niños- en un ataque contra la ciudad de Dobropillya, según las autoridades locales de Donetsk.

Las bombas cayeron también sobre propiedades residenciales en Sloviansk, en el corazón del Donbás, matando a una mujer en su jardín e hiriendo a su marido, dijo un vecino a la AFP el sábado.

Zelenski advirtió contra la "sensación de relajación" en muchas ciudades de la retaguardia.

"La guerra no ha terminado", dijo. "Por desgracia, su crueldad no hace más que aumentar en algunos lugares, y no puede olvidarse".

El portavoz del ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que Ucrania estaba "sufriendo grandes pérdidas en todos los frentes".

- Reconstruir Ucrania -

En su discurso, Zelenski también se refirió a la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que comenzará el lunes en Suiza.

Líderes de una docena de países y organizaciones internacionales se reunirán en Lugano con el objetivo de trazar una hoja de ruta para la recuperación del país azotado por la guerra.

Reconstruir Ucrania "requiere inversiones colosales, miles de millones, nuevas tecnologías, las mejores prácticas, nuevas instituciones y, por supuesto, reformas", anticipó Zelenski.

Se espera que la hoja de ruta establezca las necesidades de reconstrucción para una infraestructura destruida, una economía devastada, y una urgente recuperación social y medioambiental.

La reconstrucción podría costar cientos de miles de millones de dólares.

