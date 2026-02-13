Rusia anuncia conversaciones con Ucrania "la semana que viene"

Rusia indicó este viernes que la próxima semana habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Ucrania y Estados Unidos, para tratar de encontrar una salida al conflicto, que pronto entrará en su quinto año.

"Hay un acuerdo para que esto tenga lugar la semana que viene. Los informaremos del lugar y las fechas", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa.

Los dos países ya mantuvieron en Abu Dabi dos rondas de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, aunque no han logrado un avance decisivo, ya que Moscú y Kiev siguen muy separados en el delicado tema territorial.

En esas negociaciones Rusia se ha mantenido firme en sus demandas de concesiones, que Ucrania rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Rusia presiona para que Ucrania se retire de la parte que controla en la región oriental de Donetsk, alrededor de un 17%.

Ucrania ha rechazado una retirada unilateral y busca garantías de seguridad occidentales sólidas para disuadir a Rusia de relanzar su ofensiva tras cualquier alto el fuego.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo a principios de esta semana que había aceptado una propuesta estadounidense para celebrar una ronda de conversaciones en Miami la próxima semana.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluyendo la península de Crimea que anexó en 2014 y áreas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de 2022.