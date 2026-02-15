Rusia anuncia haber tomado en febrero una docena de aldeas en el este de Ucrania

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, aseguró durante una visita a las tropas rusas en Ucrania que las fuerzas del Kremlin tomaron una decena de aldeas en el este del país en febrero, informó este domingo el Ministerio de Defensa.

La visita de Guerásimov se produce pocos días antes de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Ginebra para intentar poner fin a casi cuatro años de guerra y cuando está a punto de cumplirse el cuarto aniversario de la ofensiva a gran escala de Moscú en territorio ucraniano.

"En dos semanas de febrero, pese a las severas condiciones invernales, las fuerzas combinadas y las unidades militares de la agrupación conjunta liberaron doce localidades", declaró Guerásimov.

AFP no ha podido verificar estas afirmaciones de forma independiente.

El ritmo del avance de Moscú se aceleró a finales del año pasado pero Rusia no ha logrado su objetivo de apoderarse de la región de Donetsk en cuatro años de guerra.

Rusia exige que Ucrania se retire de la región de Donetsk antes de cualquier acuerdo para poner fin al conflicto, unas condiciones inaceptables para Ucrania.

Guerásimov indicó que las tropas de Moscú progresan en dirección a Sloviansk, una ciudad industrial que cayó brevemente en manos de los separatistas prorrusos en 2014 y que es objeto de ataques frecuentes por parte de Rusia.

Las fuerzas de Moscú se encuentran a unos quince kilómetros de la ciudad. Moscú reclama las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.