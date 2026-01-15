Rusia anuncia la expulsión de un diplomático británico acusado de espionaje

Rusia anunció este jueves la expulsión de un diplomático británico al que acusa de pertenecer a los "servicios secretos" de Reino Unido, en medio de las tensiones con Occidente por la guerra en Ucrania.

La encargada de negocios británica, Danae Dholakia, fue convocada el jueves por la mañana al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso para ser informada de la "retirada de la acreditación" de un empleado de la embajada debido a "información recibida (...) sobre su pertenencia a los servicios secretos", indicó la diplomacia rusa en un comunicado.

Según la misma fuente, tendrá dos semanas para abandonar Rusia.

De acuerdo con los servicios de seguridad rusos (FSB), se trata de Gareth Samuel Davies, "enviado a Rusia bajo el pretexto de ocupar el cargo de segundo secretario de la embajada británica".

Moscú "ha vuelto a subrayar que no tolerará en territorio ruso a miembros no declarados de los servicios secretos británicos", añadió la diplomacia rusa, al afirmar que está dispuesta a "una respuesta simétrica decisiva si Londres opta por una escalada".

Una veintena de periodistas rusos esperaron a Dholakia por la mañana a las puertas del ministerio, según un video difundido por la diplomacia rusa.

Allí pasó 15 minutos antes de marcharse, informaron las agencias de noticias locales.

Las relaciones entre Londres y Moscú ya se encontraban en su punto más bajo en décadas, incluso antes de que Rusia lanzara su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania.

Las tensiones por las acusaciones de espionaje han afectado los intercambios bilaterales durante décadas.

En 2006, el desertor ruso Alexander Litvinenko fue asesinado en Londres, envenenado con polonio en lo que, según los investigadores británicos, fue un atentado perpetrado por los servicios secretos rusos.

Y en 2018, Reino Unido afirmó que el agente doble ruso Serguéi Skripal fue envenenado con el agente nervioso Novichok en la ciudad catedralicia británica de Salisbury.

Un ciudadano murió tras manipular el dispositivo de entrega, un frasco de perfume, lo que provocó la mayor expulsión occidental de diplomáticos rusos, acusados de espionaje, en décadas.