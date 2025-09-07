Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Joroshie, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de la toma de la localidad de Joroshie, en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania.

"Unidades del Grupo Militar Vostok han liberado la población de Joroshie, en la región de Dnipropetrovsk, como resultado de acciones ofensivas", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado oficial.

Por otra parte, Moscú ha informado de que el Grupo Militar Dniéper ha aislado la zona de la ribera oriental del río Dniéper en la región de Jersón.

"El enemigo se mueve en grupos pequeños exclusivamente, incluso se podría decir en unidades aisladas. Tienen mucho miedo y actúan ocultándose", ha explicado un oficial de una unidad de drones rusa citada por la agencia de noticias rusa TASS.

Su unidad se encarga además de evitar "casi todos" los intentos de llevar munición y material a las posiciones ucranianas en torno al río, que se ha quedado como línea del frente natural entre las regiones controladas por Ucrania y las fuerzas rusas en el sur de Ucrania.