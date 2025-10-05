Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Kuzminovka, en la región ucraniana de Donetsk

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este domingo la toma de la localidad de Kuzminovka en el marco de la ofensiva hacia occidente en el este de Ucrania, concretamente en la provincia de Donetsk.

"Unidades del Grupo Sur han liberado la localidad de Kuzminovka en la República Popular de Donetsk como resultado de las acciones activas y decididas", ha publicado el Ministerio en su cuenta en Telegram.

Moscú ha confirmado además "un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance" desde tierra, mar y aire. Entre las armas utilizadas había misiles hipersónicos Kinzhal y drones de ataque lanzados contra "empresas del complejo militar-industrial ucraniano" y contra la infraestructura gasista "que da apoyo a sus operaciones".

"Los objetivos del ataque se han conseguido", ha subrayado.

Además, el Ministerio de Defensa ruso da cuenta de la "derrota" de varias unidades de las fuerzas ucranianas en Katerinivka, Novaya Sich, Ugroedi, Krovnoye, Andreyevka, Osoyevka e Iskriskovshchina, en la región de Sumi.

En Járkov unidades mecanizadas y motorizadas de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido derrotadas en Novouzhvinovka, Volchansk, Dvurechanskoye, Bologovka, Ambarnoye y Pokalyanoye. También ha habido combates en Seversk, Raigorodok, Reznikovka, Ivanopolye, Alekseevo-Druzhkovka, Konstantinovka, Dimitrov, Gruzskoye, Toretskoye, Rubezhnoye, Artemovka, Dorozhnoye, Ivanovka, Krasnoarmeysk y Grishino, en Donetsk.

Igualmente ha informado de enfrentamientos en Uspenovka, Malinovka, Pavlovka, Privolnoye, Novohrihorivka, Poltavka, Mala Tokmachka, Lukyanivske y Chervona Krynytsia, en Zaporiyia.