Rusia anuncia la toma de dos localidades en Donetsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances en su ofensiva en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de sus progresos territoriales en el marco de la invasión desatada el 24 de febrero de 2022.

“Unidades del grupo de fuerzas Oeste han mejorado su posición táctica y, a raíz de acciones decisivas, han liberado la localidad de Sandrigolovo, en la República Popular de Donetsk”, ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Más tarde, la misma carteral ministerial ha informado de la toma de la población de Kirovsk. “El 29 de septiembre de 2025 en el frente de Krasnolimansk fuerzas del grupo Oeste han liberado en acciones ofensivas la localidad de Kirovsk, en la República Popular de Donetsk”, ha apuntado.

Donetsk es, junto con Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.