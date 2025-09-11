Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha asegurado este jueves que sus tropas han logrado hacerse con el control de una nueva localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, donde ha logrado diversos avances durante las últimas semanas. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Sosnovka, en la provincia de Dnipropetrovsk, gracias a labores ofensivas activas", sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Moscú ha anunciado durante las últimas semanas la toma de diversas localidades en esta provincia, después de que Ucrania reconociera a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en Dnipropetrovsk, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania.