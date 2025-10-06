Rusia anuncia la toma de otra localidad en el noreste de Ucrania
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, situada en el noreste de Ucrania, en medio de la invasión del país desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas han "liberado" la localidad de Otradnoye tras "acciones decisivas" frente a las tropas ucranianas, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre la situación.
Las fuerzas rusas han logrado diversos avances durante los últimos meses en el este y el noreste de Ucrania, centrados principalmente en las provincias de Donetsk y Lugansk. Además, han logrado penetrar en la provincia de Dnipropetrovsk y tomar diversas zonas en Sumi y Járkov.
