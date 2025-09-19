Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia
Ucrania: Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Za
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Zaporiyia, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han tomado Muravka, en Donetsk, y Novoivanovka, en Zaporiyia, al tiempo que ha subrayado que el Ejército de Rusia "continúa con sus operaciones ofensivas en Donetsk y Dnipropetrovsk".
Donetsk y Zaporiyia son, junto con Lugansk y Jersón, dos de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Procesaron y embargaron al abogado Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación
- 2
Estudiantes, un equipo aturdido que se aferró a la mística para ilusionarse con las semifinales
- 3
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 4
Al agua: impactante derrumbe de un puente ferroviario de más de 100 años