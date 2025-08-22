Rusia anuncia la toma de tres nuevas localidades en las últimas 24 horas en Donetsk, en el este de Ucrania

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado este viernes que las tropas rusas han tomado tres nuevas localidades en las últimas 24 horas en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, después de que las Fuerzas Armadas ucranianas asegurasen en la víspera haber "liberado" seis áreas vinculadas al frente de Pokrovsk.

En concreto, el Ministerio ha informado en un comunicado de la toma de Katerinovka, Volodimirivka y Rusin Yar tras una serie de acciones "ofensivas" de las tropas rusas --que han acelerado sus avances en este frente-- llevadas a cabo en las últimas horas.

Asimismo, el Ejército ruso también ha logrado en una semana hacerse con el control de dos localidades, Vorone y Novoheorhiivka, ubicadas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, según los últimos informes publicados por Moscú.

Esto se produce después de que en la víspera el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, informara de que las tropas rusas han despejado seis localidades de la región de Donetsk tomadas por los militares rusos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado en estos últimos días a Rusia de intensificar su ofensiva en el este para intentar demostrar su fuerza de cara a las potenciales negociaciones de paz, por lo que ha instado a sus socios a mantener las medidas de presión política y económica hasta que haya un alto el fuego.