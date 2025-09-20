Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado nuevos avances en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en el este del país, con la toma de otra localidad en la zona, donde las tropas rusas han logrado penetrar durante las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este continúan avanzando en las profundidades de las defensas del enemigo y han liberado la localidad de Berezovoe, en Dnipropetrovsk".

El Gobierno ucraniano no se ha pronunciado por ahora sobre este anuncio de Moscú, que durante las últimas semanas ha asegurado haber tomado varias áreas en la provincia. Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk.