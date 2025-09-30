Rusia anuncia nuevos avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, apenas un día después de que las tropas rusas se hicieran con el control de otros dos centros de población en esta zona del país, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Sur adoptaron acciones decisivas para liberar la localidad de Seversk Mali, en la República Popular de Donetsk", tras hacerse el lunes con Sandrigolovo y Kirovsk.

Por ahora, ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas ucranianas se han pronunciado sobre estas afirmaciones desde Moscú, que durante los últimos meses ha asegurado que sus tropas están avanzando en varios puntos del este y el noreste de Ucrania, con Donetsk como epicentro de estos progresos sobre el terreno.

Donetsk es, junto con Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.