LA NACION

Rusia anuncia nuevos avances en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania

Ucrania.- Rusia anuncia nuevos avances en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Rusia anuncia nuevos avances en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de UcraniaHANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de su ofensiva en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (este), en la que lograron penetrar a finales de agosto y en la que han tomado varias localidades durante las últimas dos semanas. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo Este han logrado el control de la localidad de Novopetrovskoye, en Dnipropetrovsk, gracias a acciones ofensivas", sin que el Gobierno de Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk, en el marco de la ofensiva desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran los jubilados en octubre
    1

    Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado

  2. Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
    2

    Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

  3. Una jugada antes del anuncio del lunes: Milei modificó partidas y consolidó el superávit
    3

    A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit

  4. Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina
    4

    Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina

Cargando banners ...