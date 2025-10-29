Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Ucrania: Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país, Vladimir Putin, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.
"Unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en las profundidades de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Vishnevoe, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
- 1
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 2
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre
- 3
La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo
- 4
Tras la victoria electoral, Milei convoca a los gobernadores para el jueves y se pone al frente de una mesa de diálogo