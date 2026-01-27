Rusia apuesta por mercado de semillas mientras sus clientes tradicionales aumentan producción de granos

Por Sarah El Safty

DUBÁI, 27 ene (Reuters) - Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, se dirigirá a los mercados mundiales con sus semillas y tecnologías, ya que se espera que sus mercados de cereales se contraigan al aumentar la producción de otros países, dijo el martes la ministra de Agricultura, Oksana Lut.

La ministra dijo que Rusia ya está discutiendo con Egipto, su principal cliente de trigo, cómo utilizar las semillas y tecnologías rusas para aumentar la producción y ayudar a reforzar la seguridad alimentaria del país.

"Entendemos que, tarde o temprano, cualquier país del mundo se enfrentará a una tarea de este tipo. Por lo tanto, ya no basta con limitarnos al simple comercio de cereales o de productos oleaginosos y grasos", dijo Lut en el Foro Mundial de Cereales y Legumbres celebrado en Dubái.

Lut dijo que Rusia, que históricamente utilizaba semillas importadas principalmente de Europa, había logrado aumentar la autosuficiencia en semillas al 70% el año pasado desde el 60% en 2022, y suministrar semillas seleccionadas internamente a 35 países para 2025.

"Prevemos la continuación de nuestra cooperación en el desarrollo de tecnologías conjuntas", dijo.

Rusia suministra actualmente el 78% de su trigo a clientes tradicionales de Oriente Medio y África, principalmente a través de las terminales situadas en el mar Negro, dijo Lut.

"La inmensa mayoría de los países se esfuerzan por garantizar su propia seguridad alimentaria, no sólo a través de un suministro controlado de alimentos, sino también a través de su propia producción", dijo Lut, subrayando que Rusia está dispuesta a apoyar este esfuerzo.

"Hacerse ilusiones o caer en el paradigma de que Rusia siempre suministrará grupos de cereales o aceite vegetal a granel a los mercados de nuestros países socios es realmente una idea equivocada".

No obstante, Rusia tiene como objetivo aumentar las exportaciones agrícolas en un 50% para 2030, y Lut afirmó que el país sigue queriendo aumentar sus exportaciones de grano hasta 80 millones de toneladas para el mismo plazo, frente a los 53 millones de toneladas de la campaña 2024/25.

La previsión oficial de exportación de grano para la actual campaña es de 50 millones de toneladas.

Dijo que Rusia intentaría eliminar a los intermediarios en su comercio mundial de grano y vender directamente a los clientes finales de la cadena, al tiempo que desarrollaría nuevas terminales de grano en el Báltico y suministros por ferrocarril al Extremo Oriente.

Lut afirmó que el comercio a través de las terminales del mar Negro, principal puerta de entrada de las exportaciones agrícolas rusas, no ha disminuido a pesar de la guerra en Ucrania, que describió como la "situación actual".

Rusia también ha aumentado los suministros a través del mar Caspio, que se dirigen principalmente a Irán, otro gran comprador de trigo ruso, y describió el Caspio como "también una zona difícil".

Según Lut, la capacidad global de transporte comercial agrícola debería crecer un 25%, hasta alcanzar los 100 millones de toneladas en 2030.

(Redacción de Gleb Bryanski en Moscú; Edición de Alison Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)