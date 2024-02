Por Guy Faulconbridge y Tom Balmforth

MOSCÚ/KYIV, 18 feb (Reuters) - Rusia afirmó el domingo que tenía el control total de la ciudad ucraniana de Avdivka tras la retirada de Ucrania, aunque Moscú dijo que algunas tropas ucranianas seguían atrincheradas en una vasta planta de coque de la era soviética tras una de las batallas más intensas de la guerra.

La caída de Avdivka es la mayor victoria de Rusia desde que capturó la ciudad de Bajmut en mayo de 2023, y se produce casi dos años después de que el presidente Vladimir Putin desencadenara una guerra a gran escala al ordenar la invasión de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus tropas habían avanzado 8,6 km (5,3 millas) en esa parte de la línea del frente de 1.000 km (620 millas), y que las tropas rusas estaban presionando después de una batalla urbana mortal que ha dejado la ciudad en una ruina casi completamente despoblada.

Ucrania dijo que había retirado a sus soldados para evitar que las tropas quedaran totalmente rodeadas tras meses de encarnizados combates. Putin saludó la caída de Avdivka como una importante victoria y felicitó a las tropas rusas.

Tras el fracaso de Ucrania a la hora de perforar las líneas rusas el año pasado, Moscú ha estado intentando reducir las fuerzas ucranianas justo cuando Kiev se plantea una nueva gran movilización y el presidente Volodímir Zelenski nombra a un nuevo comandante para dirigir la guerra.

"El jefe del Estado felicitó a los soldados rusos por este éxito, una importante victoria", dijo el Kremlin en un comunicado en su página web.

Pero Rusia dijo que algunas fuerzas ucranianas seguían atrincheradas en la planta de coque de la era soviética, que una vez fue una de las más grandes de Europa, en Avdivka, que es clave para el objetivo de Rusia de asegurar el control total de la región industrial de Donbas.

"Se están tomando medidas para despejar completamente la ciudad de militantes y bloquear a las unidades ucranianas que han abandonado la ciudad y están atrincheradas en la planta de coque y productos químicos de Avdivka", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.

Las autoridades ucranianas aún no han hecho ningún comentario público al respecto. La televisión estatal rusa mostró cómo se retiraban las banderas azul y amarilla ucranianas en Avdivka y se izaba la bandera tricolor blanca, azul y roja de Rusia, incluso sobre la planta de coque.

Rusia calificó la retirada ucraniana de precipitada y caótica, con algunos soldados y armas abandonados. El ejército ucraniano declaró que había habido bajas, pero que la situación se había estabilizado un poco tras la retirada.

Putin envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, desencadenando la guerra a gran escala tras ocho años de conflicto en el este de Ucrania entre las fuerzas ucranianas, por un lado, y los ucranianos prorrusos y apoderados rusos, por otro.

Avdivka, llamada Avdeyevka por los rusos, ha soportado una década de conflicto. Tiene un simbolismo particular para Rusia, ya que fue tomada brevemente en 2014 por los separatistas respaldados por Moscú que se apoderaron de una franja del este de Ucrania, pero luego fue reconquistada por las tropas ucranianas que construyeron extensas fortificaciones.

ESCASEZ DE ARMAS El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había advertido de que Avdivka podría caer en manos de las fuerzas rusas debido a la escasez de municiones tras meses de oposición republicana en el Congreso a un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense para Kiev.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden llamó a Zelenskiy el sábado para subrayar el compromiso de Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania y reiteró la necesidad de que el Congreso apruebe urgentemente el paquete.

Según la Casa Blanca, la retirada se ha visto obligada a Ucrania "por la disminución de los suministros como resultado de la inacción del Congreso", que ha obligado a los soldados ucranianos a racionar la munición y ha dado lugar a "los primeros avances notables de Rusia en meses".

Zelenski instó el sábado a sus aliados en una conferencia sobre seguridad mundial celebrada en Múnich a paliar la escasez "artificial" de armas y afirmó que la ayuda estadounidense, estancada, era imprescindible. Elogió a sus tropas por "agotar" a las fuerzas rusas en Avdivka y sugirió que la retirada se debió en parte a la falta de armas.

"Ahora, (los militares) se reabastecerán, esperarán las armas pertinentes, de las que simplemente no había suficientes, simplemente no hay suficientes", dijo. "Rusia tiene armas de largo alcance, mientras que nosotros simplemente no tenemos suficientes".

