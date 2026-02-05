Rusia arremete contra EEUU y afirma que sin tratado ya no hay límites nucleares

Por Guy Faulconbridge, Mark Trevelyan y Maxim Rodionov

MOSCÚ, 4 feb (Reuters) -

Rusia dijo el miércoles que estaba abierta a conversaciones sobre seguridad, pero ⁠que contrarrestaría con firmeza cualquier nueva amenaza, ⁠ya que la expiración de su último tratado de control de armas con Estados Unidos marcó el fin de más de medio siglo de límites a las ⁠armas nucleares ‌estratégicas de ​ambas partes. El Nuevo START expira al final del miércoles y Moscú afirmó que Estados Unidos no había respondido ​a la propuesta del presidente Vladimir Putin de seguir respetando los límites de misiles y ojivas ‌durante otros 12 meses.

"Básicamente, nuestras ideas están siendo ignoradas deliberadamente. ‌Este enfoque (de EEUU) parece erróneo y lamentable", dijo ​el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

Los expertos en seguridad afirman que el fin del Nuevo START corre el riesgo de dar paso a una nueva carrera armamentística que también se verá impulsada por el rápido desarrollo nuclear de China.

Tanto Rusia como Estados Unidos tendrán libertad para aumentar el número de misiles y desplegar cientos de ojivas estratégicas más, aunque esto plantea retos logísticos y llevará tiempo.

LA DECLARACIÓN RUSA ALCANZA EL EQUILIBRIO En ausencia de un marco ⁠contractual que proporcione estabilidad y previsibilidad, los analistas afirman que a cada parte le resultará más difícil interpretar las intenciones de ​la otra. Esto podría conducir a una espiral en la que cada una sienta la necesidad de seguir aumentando su arsenal, basándose en las peores hipótesis sobre los planes del otro.

Aunque critica la postura de Estados Unidos, la declaración rusa logra un equilibrio entre la firmeza y la moderación.

Afirmaba que ninguna de las partes estaba ahora sujeta a los límites del tratado, pero que Moscú tenía la intención de ⁠actuar "de forma responsable y prudente", basándose en un análisis exhaustivo de la política militar estadounidense y del ​entorno estratégico general.

Rusia "sigue dispuesta a tomar contramedidas técnico-militares decisivas para mitigar posibles amenazas adicionales a la seguridad nacional", .

Al mismo tiempo, se mostraba "abierta a explorar vías políticas y diplomáticas para la estabilización integral de la situación estratégica, basadas en soluciones de diálogo equitativas y ‍mutuamente beneficiosas, en caso de que surgieran las condiciones adecuadas para dicha interacción".

No hubo respuesta inmediata por parte de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha dicho que quiere que China participe en el control de armas y ha cuestionado por qué EEUU y Rusia deberían fabricar nuevas armas nucleares, dado que ya tienen suficientes para destruir el mundo muchas ​veces.

La Casa Blanca afirmó esta semana que Trump decidiría el camino a seguir en materia de control de armas nucleares, que "aclararía en su propio calendario".

(Información de Guy Faulconbridge y Ksenia Orlova en Moscú, Mark Trevelyan y Maxim Rodionov en Londres y ‍Joshua McElwee en el Vaticano; edición de William Maclean; edición en español de María Bayarri Cárdenas)