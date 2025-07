Rusia asegura haber destruido más de 150 drones lanzados por Ucrania, incluidos más de 50 en Kursk

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes haber derribado más de 150 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, incluidos más de 50 en la región fronteriza de Kursk, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado a través de su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante la madrugada de este viernes un total de 155 aparatos no tripulados ucranianos, incluidos 53 en Kursk, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. Asimismo, ha subrayado que a ellos se suman 19 en Briansk, 15 en Smolensk, catorce en Bélgorod, trece en Tula, once en Oriol y Moscú, respectivamente, cuatro en Lípetsk y el mar Negro, dos en Rostov y Kaluga y siete sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, una decisión no reconocida por la comunidad internacional.