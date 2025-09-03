Rusia asegura que sus tropas controlan "cerca de la mitad" de la ciudad de Kupiansk, en Járkov

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que sus tropas se han hecho con el control de "cerca de la mitad" de la ciudad ucraniana de Kupiansk, situada en la región de Járkov (noreste), en medio de sus avances territoriales durante los últimos meses en esta zona del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo de un dron de vigilancia y ha afirmado que las imágenes "confirman que las tropas rusas controlan cerca de la mitad del territorio de la ciudad de Kupiansk", sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas informaciones.

"El vídeo muestra a militares rusos en el centro de la ciudad, así como en zonas donde están los edificios administrativos e industriales más importantes", ha manifestado, antes de resaltar que sus fuerzas "continúan la operación para liberar la ciudad de Kupiansk y las áreas circundantes".

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido afirmaron el martes que el Ejército de Rusia ha "reducido" sus actividades ofensivas en Járkov y Sumi debido a la "reubicación de elementos a otros puntos de la línea de frente", ante la intensificación de la ofensiva en Donetsk en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

Además, subrayaron en su informe que "fuentes abiertas indican que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo durante los últimos días contraataques exitosos al oeste de Kupiansk, un importante nudo logístico en Járkov", si bien reconocieron que Rusia habría logrado en torno "avances significativos" en torno a la ciudad durante el último mes.