Rusia ataca con drones un puerto ucraniano que da acceso al mar negro, según las autoridades

26 mar (Reuters) - Rusia lanzó un ataque nocturno con drones contra el puerto ucraniano de Mikoláiv, que da acceso al país al mar Negro, y atacó Krivói Rog en lo que, según dirigentes ucranianos, fue el mayor ataque bélico con drones contra la ciudad. Estados Unidos llegó el martes a un acuerdos con Ucrania y Rusia para detener sus ataques sobre el mar Negro y contra objetivos energéticos de la otra parte, pero no estaba claro cuándo y cómo entrarían en vigor. El alcalde de Mikoláiv dijo que se habían producido apagones de emergencia a primera hora del miércoles en la ciudad, después de que el gobernador de la región informara de que siete drones habían sido derribados durante la noche sobre la región. No estaba claro si los cortes de electricidad eran por precaución o como consecuencia del ataque nocturno contra Mikoláiv. Rusia también atacó la ciudad de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, provocando incendios y dañando edificios, pero sin causar víctimas mortales, según dijo el jefe del Gobierno militar de la ciudad. "Aparentemente, así es como los ocupantes 'quieren la paz'", escribió Oleksandr Vilkul, jefe del Gobierno militar, en la aplicación de mensajería Telegram, describiéndolo como el mayor ataque bélico con drones contra la ciudad. "Lo más importante es que no hubo muertos ni heridos". Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones de Mikoláiv y Krivói Rog. La magnitud del ataque contra Krivói Rog y los objetivos no estaban claros de inmediato. Vilkul había informado anteriormente de al menos 15 explosiones en Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski y objetivo frecuente de los ataques rusos. No hubo comentarios inmediatos de Rusia, pero el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus unidades de defensa aérea habían destruido nueve drones ucranianos durante la noche, dos de ellos sobre las aguas del mar Negro. (Información de Lidia Kelly, Ron Popeski y Oleksandr Kozhukhar; edición de Chris Reese y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

LA NACION