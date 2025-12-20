Rusia ataca depósitos de aceite de girasol en bombardeos sobre región ucraniana de Odesa

Rusia atacó instalaciones de almacenamiento de aceite de girasol en la región ucraniana de Odesa, en el mar Negro, en una serie de bombardeos que continuaron por segundo día consecutivo, informaron el sábado las autoridades en Kiev y una fuente del sector.

Una serie de ataques rusos causaron estragos en la región costera en las últimas semanas, alcanzando puentes y puertos, y cortando el suministro de electricidad y calefacción a miles de personas en medio de temperaturas gélidas.

"Rusia está intentando una vez más restringir el acceso de Ucrania al mar y bloquear nuestras regiones costeras", declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre los ataques.

Añadió que ordenó la rápida implementación de "soluciones temporales de infraestructura para que la gente tenga todos los recursos necesarios".

Moscú había anunciado previamente que ampliaría los ataques contra los puertos ucranianos como represalia por los ataques contra sus petroleros que evaden las sanciones.

"El mayor terminal de aceite vegetal de Ucrania, Allseeds Black Sea, fue alcanzado por un bombardeo a primera hora del sábado", en el puerto de Pivdennyi, dijo a AFP el director comercial de Allseeds, Cornelis Vrins, y agregó que un empleado murió y dos resultaron heridos.

"Miles de toneladas de aceite de girasol" se perdieron en el ataque, que infligió el mayor daño a la empresa desde el comienzo de la guerra, afirmó el cofundador de uno de los principales comerciantes de aceite de semillas de Ucrania.

Ucrania, con su gran sector agrícola, es el principal productor mundial de aceite de girasol, según estimaciones de analistas, y los ataques contra la infraestructura de exportación podrían perturbar los mercados y obstaculizar los ingresos del Estado.