Rusia ataca dos puertos ucranianos y daña tres buques de propiedad turca

Por Yuliia Dysa y Max Hunder

KIEV, 12 dic (Reuters) - Rusia atacó dos puertos ucranianos el viernes, dañando tres buques de propiedad turca, entre ellos un barco que transportaba alimentos, dijeron funcionarios ucranianos y un armador, días después de que Moscú amenazó con sacar a "Ucrania del mar".

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con tomar represalias contra los ataques marítimos de Kiev con drones contra los petroleros de la "flota en la sombra" de Moscú, que se cree que se usan para exportar crudo, que según Kiev es la principal fuente de financiación de Rusia para su guerra de casi cuatro años.

El ataque del viernes ocurrió horas después de que el presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo a Putin que un alto el fuego limitado para las instalaciones energéticas y los puertos podría ser beneficioso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó fotos que mostraban un gran incendio ardiendo a bordo de un barco en el puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa, con los bomberos haciendo frente a las llamas.

"Esto demuestra una vez más que los rusos no solo no se toman lo suficientemente en serio la actual oportunidad para la diplomacia, sino que continúan la guerra precisamente para destruir la vida normal en Ucrania", afirmó.

El armador del buque, Cenk Shipping, dijo que el buque Cenk T había sido objeto de un ataque hacia las 16.00 hora de Ucrania (1400 GMT).

"En este momento, no hay informes de víctimas o heridos entre la tripulación. Según la información disponible, los daños parecen ser limitados", señaló en un comunicado.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una petición de comentarios de Reuters.

"El ataque está dirigido contra la logística civil y la navegación comercial", dijo el viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba.

Rusia atacó los puertos ucranianos con drones y misiles balísticos, añadió Kuleba.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía confirmó los daños en el puerto de Chornomorsk y añadió que no se informó de ciudadanos turcos heridos. (Reporte de Yuliia Dysa, Max Hunder, Pavel Polityuk en Kiev y Ece Toksabay en Ankara; Reporte adicional de Monica Naime; edición en español de Javier López de Lérida)