Rusia ataca empresas internacionales en Ucrania y acusa a Kiev de impedir la paz

Por Dan Peleschuk y Anastasiia Malenko

KIEV, 21 ago (Reuters) -

Rusia atacó el jueves una fábrica de productos electrónicos de origen estadounidense cerca de la frontera de Ucrania con la Unión Europea, un importante ataque aéreo que ha sucedido mientras el presidente Volodímir Zelenski busca el apoyo de Estados Unidos para sentar al mandatario ruso, Vladimir Putin, a la mesa de negociaciones.

El ataque nocturno, que implicó el lanzamiento de 574 drones y 40 misiles, fue uno de los mayores a gran escala de Rusia contra su vecino de toda la invasión, que se encuentra en su cuarto año.

Una persona murió y 22 resultaron heridas, la mayoría en el ataque que causó daños en las instalaciones de almacenamiento del fabricante de productos electrónicos en la región ucraniana de Transcarpatia, en el extremo occidental del país, según informaron las autoridades.

"Era un negocio civil normal, apoyado por la inversión estadounidense, que producía artículos cotidianos como máquinas de café. Y, aun así, también era un objetivo para los rusos", escribió Zelenski en X.

"Es muy revelador".

El alcalde de Mukáchevo, Andri Baloha, dijo que la empresa siniestrada pertenecía a la compañía Flex Ltd, que cotiza en bolsa en Estados Unidos. La sede corporativa de la empresa, socia global de tecnología, cadena de suministro y soluciones avanzadas de fabricación, está en Austin, Texas, y su domicilio social, en Singapur.

La empresa empleaba a miles de residentes de la zona, dijo Baloha. Flex, que surgió de una empresa familiar fundada en Silicon Valley en 1969, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En la ciudad occidental de Leópolis, el ataque mató a una persona, hirió a otras tres y causó daños en 26 viviendas, según el gobernador Maksim Kozitski. Las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania, también informaron de daños en empresas, viviendas y conducciones de gas. Dos fuentes de la industria dijeron a Reuters que una instalación clave de bombeo de gas había sido atacada, sin dar una ubicación.

Rusia dijo que Putin había dicho en repetidas ocasiones que estaba dispuesto a reunirse con Zelenski, pero que Ucrania estaba tratando de socavar los esfuerzos de Trump para resolver el conflicto y que su líder era ilegítimo.

El Ministerio de Defensa de Moscú declaró que durante la noche había atacado infraestructuras ucranianas de energía y aeródromos, así como instalaciones industriales militares, y capturado otra aldea de primera línea, Oleksandro-Shultine, según informó la agencia de noticias rusa RIA.

Ucrania dijo que había alcanzado una refinería de petróleo rusa, un almacén de drones y una base de combustible.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes sobre el campo de batalla.

CONVERSACIONES SOBRE GARANTÍAS DE SEGURIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió la semana pasada tanto con Zelenski como con Vladimir Putin en busca de un final diplomático a los enfrentamientos, pero ha reconocido que es posible que su homólogo ruso no quiera llegar a un acuerdo. Zelenski instó a Trump a reaccionar con firmeza si ese fuera el caso.

"Estamos preparados. Pero ¿y si los rusos no están listos?", dijo en comentarios publicados el jueves. "Si los rusos no están listos, nos gustaría ver una fuerte reacción de Estados Unidos".

Estrategas militares estadounidenses y europeos han empezado a estudiar qué garantías de seguridad se podrían aplicar a Ucrania tras el conflicto, según responsables y fuentes estadounidenses, pero el camino hacia la paz sigue siendo incierto.

Una fuente del Ministerio de Defensa de Turquía, que se ha opuesto a imponer sanciones a Rusia al tiempo que ha prestado ayuda militar a Ucrania y se ha unido a una "Coalición de Voluntarios" para ayudarla en la seguridad tras el conflicto, dijo que la paz aún estaba lejos.

"Es necesario garantizar primero un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, determinar después el marco de una misión con un mandato claro y aclarar en qué medida contribuirá cada país", declaró la fuente turca bajo condición de anonimato.

Rusia, que niega haber atacado a civiles, ha utilizado misiles y aviones no tripulados para atacar pueblos y ciudades ucranianos lejos de las líneas del frente de la guerra.

Miles de civiles, la gran mayoría ucranianos, han muerto desde que Moscú invadió el país en 2022. (Información de Anastasiia Malenko; redacción de Dan Peleschuk; edición de Christian Schmollinger, Tomasz Janowski y Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela e Irene Martínez)