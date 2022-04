Rusia ataca este de Ucrania; Occidente promete más armamento

TORETSK, Ucrania (AP) — Rusia atacó el este de Ucrania el martes mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos prometió “seguir moviendo cielo y tierra” para que Kiev reciba el armamento que necesita para combatir la nueva ofensiva incluso cuando Moscú advirtió que con dicho apoyo se corría el riesgo de expandir la guerra.

A dos meses de iniciado el devastador conflicto, las armas de Occidente han ayudado a contener la invasión rusa, pero los líderes ucranianos dicen que necesitan más apoyo y rápido.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que más ayuda iba en camino durante una reunión con funcionarios de unos 40 países en la Base Aérea Ramstein de Estados Unidos en Alemania cuyo objetivo era comprometer más armas. Alemania anunció que allanó el camino para entregar armas antiaéreas a Ucrania.

“Esta reunión refleja al mundo unido”, dijo Austin en su discurso inaugural. Agregó que quiere que los funcionarios se vayan de la reunión “con una comprensión común y transparente de los requisitos de seguridad inmediatos de Ucrania porque vamos a seguir moviendo cielo y tierra para poder satisfacerlos”.

Después de que una dura defensa de las fuerzas ucranianas impidió la toma de la capital ucraniana al inicio de la guerra, Moscú ahora dice que se enfoca en Donbás, la región industrial en su mayoría rusófona en el este de Ucrania asolada por un conflicto separatista desde 2014.

La actual guerra ha esparcido devastación en toda Ucrania, dejando miles de civiles muertos y provocando que millones huyan del país. Ha aumentado el costo de los alimentos y electricidad a nivel mundial y puesto de cabeza el balance de seguridad en Europa como no se había visto desde la Guerra Fría.

En la pequeña ciudad de Toretsk, en Donbás, los residentes batallan para sobrevivir y capturan agua de lluvia para limpiar y bañarse mientras esperan ansiosamente que termine la lucha.

“Está mal. Muy mal. Imposible”, dijo Andriy Cheromushkin. “Te sientes tan indefenso que no sabes qué debes y qué no debes hacer. Porque si quieres hacer algo, necesitas algo de dinero, y por ahora no hay dinero”.

En su evaluación más reciente del combate, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña mencionó avances rusos y fuertes combates en Donbás, en donde un pueblo, Kreminna, presuntamente cayó tras días de batallas callejeras.

En Mariúpol, la ciudad sitiada considerada crucial para el combate en el este, las autoridades indicaron el martes que las fuerzas rusas impactaron la planta siderúrgica Azovstal con 35 ataques aéreos durante las últimas 24 horas. La planta es el único reducto conocido de combatientes ucranianos en la ciudad y algunos de los civiles que se refugian ahí resultaron heridos durante los ataques, informaron funcionarios.

“Rusia ha intensificado drásticamente los ataques en las últimas 24 horas y usa pesadas bombas antibúnker”, dijo por teléfono a The Associated Press Petro Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariúpol. “La cantidad de heridos se sabrá una vez que se despeje el escombro”.

___

Gambrell reportó desde Leópolis. Los periodistas de The Associated Press Yuras Karmanau en Leópolis, David Keyton en Kiev, Oleksandr Stashevskyi en Chernóbil, Mstyslav Chernov en Járkiv contribuyeron a este despacho.