Rusia ataca infraestructura energética de Ucrania en gran ofensiva con misiles y drones, dice Kiev

KIEV, 22 feb (Reuters) - Rusia atacó Ucrania con decenas de drones de combate y misiles balísticos y de crucero, centrándose en la infraestructura energética y causando la muerte de al menos una persona, informaron el domingo el Ejército ucraniano y las autoridades locales

Los ataques nocturnos afectaron a Kiev y a la región que rodea la capital, el puerto de Odesa en el mar Negro y el centro de Ucrania, informaron

El presidente Volodímir Zelenski dijo en X que los ataques también tuvieron como objetivo las regiones de Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava y Sumy

El objetivo principal del ataque fue el sector energético, pero también resultaron dañados edificios residenciales y vías férreas, señaló

"Moscú sigue invirtiendo más en ataques que en diplomacia", dijo Zelenski, y añadió que solo esta semana Rusia lanzó más de 1.300 drones, más de 1.400 bombas aéreas guiadas y 96 misiles contra Ucrania

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia

ATAQUES CASI DIARIOS CONTRA EL SISTEMA ENERGÉTICO

Estados Unidos ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pero los avances han sido lentos, ya que Rusia exige que Ucrania se retire de partes de la región oriental de Dombás que aún controla, una idea que Kiev ha rechazado

Las últimas conversaciones, celebradas en Ginebra los días 17 y 18 de febrero, no dieron lugar a ningún avance

Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas en la región de Kiev, con daños en cinco distritos, donde más de una docena de casas resultaron dañadas, informó el gobernador regional Mykola Kalashnyk en la aplicación de mensajería Telegram

El gobernador de Odesa, Oleh Kiper, escribió en Telegram que un ataque nocturno con drones contra la infraestructura energética de la región provocó incendios que ya han sido extinguidos

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia había lanzado 50 misiles y 297 drones en ataques nocturnos y que las unidades de defensa aérea habían derribado o neutralizado 33 misiles y 274 drones

"Este terror no puede normalizarse; hay que detenerlo. Rusia no puede mover al mundo, al igual que la cola no puede mover al perro", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en X, y pidió a la comunidad internacional que imponga sanciones severas al Kremlin

Rusia ataca el sistema energético ucraniano casi a diario, golpeando centrales térmicas y subestaciones eléctricas

Los ataques contra las centrales eléctricas, el sistema de transmisión de energía y el sector del gas son elementos importantes de la invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en febrero de 2022

Moscú niega que sus objetivos sean civiles, pero afirma que la infraestructura civil de Ucrania es un objetivo legítimo, ya que atacarla puede reducir la capacidad de Kiev para librar la guerra. Kiev afirma que el objetivo es dañar a la población civil y quebrantar la voluntad del país. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de William Mallard y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)