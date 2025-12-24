Rusia ataca infraestructuras de petróleo y gas de Ucrania durante la noche, según Naftogaz

KIEV, 24 dic (Reuters) -

Rusia atacó durante la noche infraestructuras petrolíferas y gasísticas de Ucrania, provocando la parada de los equipos, dijo el miércoles la empresa estatal Naftogaz en un comunicado.

"Por segundo día consecutivo, Rusia ha estado llevando a cabo ataques selectivos contra la infraestructura de petróleo y gas de Ucrania. En los últimos dos días, cerca de 100 drones de ataque han sido utilizados contra las instalaciones de producción de Ukrnafta", dijo Naftogaz.

"Los ataques han causado daños críticos. Los equipos dañados han sido desconectados", añadió. (Información de Pavel Polityuk; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)