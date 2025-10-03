Rusia ataca instalaciones de gas natural en Ucrania; su mayor ofensiva hasta ahora

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó su mayor ataque de la guerra durante la noche contra las instalaciones de gas natural operadas por el grupo estatal ucraniano Naftogaz, dijeron funcionarios el viernes.

Fueron disparados un total de 381 drones y 35 misiles contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana, en lo que los funcionarios describieron como un intento de destruir la red eléctrica ucraniana antes del invierno y desgastar a la gente por el conflicto de tres años.

“Este es un terror deliberado contra instalaciones civiles que proporcionan extracción y procesamiento de gas para la vida normal de las personas”, dijo en un comunicado Serhii Koretskyi, director general de Naftogaz. “No tiene ningún propósito militar. Este es otro acto de malicia rusa dirigido únicamente a interrumpir la temporada de calefacción y privar a los ucranianos de calor en invierno”.

Rusia apuntó 35 misiles, muchos de ellos balísticos, y 60 drones a las instalaciones de extracción y procesamiento de gas de Naftogaz en las regiones Járkiv, en el noreste, y Poltava, en el centro; algunas de las cuales sufrieron daños críticos, dijo Koretskyi.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas lanzaron un ataque masivo utilizando drones y armas guiadas contra el complejo militar-industrial de Ucrania y la infraestructura de gas y energía que lo apoya. “Todos los objetivos designados fueron alcanzados”, señaló en un comunicado.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, cada año al acercarse el invierno, las fuerzas rusas han atacado la red eléctrica de Ucrania. Kiev dice que es un intento de convertir el invierno en un arma al privar a los civiles de calor, luz y agua.

Rusia ha intensificado recientemente sus ataques a la red eléctrica, así como a la red ferroviaria de Ucrania, que es esencial para el transporte militar.

“Rusia está aterrorizando a los civiles e intentando interrumpir la temporada de calefacción”, dijo en un comunicado la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

En Poltava, los ataques hirieron a un niño de 8 años y a dos mujeres, según las autoridades.

Una explosión también destrozó casi la mitad de las ventanas de la histórica Iglesia de San Nicolás de la ciudad, que está catalogada como un monumento arquitectónico de importancia local.

Ucrania ha utilizado sus drones de largo alcance de producción nacional para contraatacar a Rusia, con bombardeos a la refinería de Orsk, ubicada a unos 1400 kilómetros (900 millas) de la frontera ucraniana, dijo el viernes Andriy Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania.

Un ataque de drones ucranianos también detuvo brevemente las operaciones en la planta química Azot, una de las más grandes de Rusia, en Berezniki, a más de 1500 kilómetros (930 millas) al este de Moscú, dijeron funcionarios.

Las defensas aéreas rusas derribaron 20 drones ucranianos durante la noche, la mayoría de ellos sobre el mar Negro, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia el viernes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.