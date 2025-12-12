Rusia ataca instalaciones energéticas en la región ucraniana de Odesa, según las autoridades

KIEV, 12 dic (Reuters) -

Rusia atacó durante la noche instalaciones energéticas en la región ucraniana de Odesa, provocando incendios y apagones, dijeron el viernes el gobernador local y el servicio de emergencias.

El gobernador Oleh Kiper dijo en Telegram que el ataque con drones dejó sin electricidad a varios asentamientos de la región, donde se concentran los principales puertos marítimos de Ucrania.

Rusia ha intensificado los ataques contra el sector energético y las infraestructuras de Ucrania en las últimas semanas, apuntando a centrales eléctricas y nudos ferroviarios a medida que el invierno se acerca y la guerra se aproxima a su cuarto aniversario.

DTEK, la mayor compañía eléctrica de Ucrania, dijo en un comunicado que una de sus subestaciones y otra instalación energética no especificada perteneciente a otra empresa habían sido atacadas.

DTEK dijo que había restablecido el suministro a 40.000 clientes, aunque 90.000 seguían sin él.

Esta semana, el Gobierno aprobó una serie de medidas para ahorrar electricidad, ya que regiones enteras suelen quedarse sin suministro tras los ataques rusos.

(Información de Pavel Polityuk; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)