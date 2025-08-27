Rusia ataca instalaciones energéticas en seis regiones de Ucrania, según las autoridades

(Reescribe con detalles, citas y contexto)

KIEV, 27 ago (Reuters) - Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra infraestructuras de transporte de energía y gas en seis regiones ucranianas durante la noche, dejando a más de 100.000 personas sin electricidad, dijeron el miércoles las autoridades ucranianas.

Las fuerzas rusas dañaron significativamente la infraestructura de transporte de gas en la región de Poltava y golpearon el equipo en una de las subestaciones clave en la región de Sumy, dijo el Ministerio de Energía en el servicio de mensajería Telegram.

Los ataques dejaron sin electricidad a más de 100.000 personas en las regiones de Poltava, Sumy y Chérnigov, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las principales instalaciones de producción de gas de Ucrania se encuentran en las regiones de Poltava y Járkov.

La región de Járkov también se vio afectada durante la noche, al igual que las regiones de Zaporiyia y Donetsk, según informó el Ministerio de Energía.

Rusia ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra la producción de gas ucraniano y la infraestructura de importación, a pesar de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Consideramos los ataques rusos como una continuación de la política deliberada de la Federación Rusa de destruir la infraestructura civil de Ucrania antes de la temporada de calefacción", dijo el Ministerio de Energía.

Ucrania se enfrentaba a una grave escasez de gas desde que los ataques rusos con misiles a principios de año provocaron un descenso del 40% en la producción.

El Ministerio de Energía ucraniano dijo la semana pasada que las instalaciones energéticas habían sido atacadas 2900 veces desde marzo de 2025.

El ataque a la región de Poltava cortó temporalmente el suministro eléctrico a los consumidores, que ya se ha restablecido, dijo el gobernador Volodímir Kohut en un comunicado en Telegram.

Importantes zonas de la ciudad septentrional de Sumy se quedaron sin electricidad, según el Ministerio de Energía.

Todas las instalaciones de suministro de agua contaban con reservas de emergencia desde el miércoles por la mañana, dijo Serhi Kryvosheienko, jefe de la administración militar de la ciudad de Sumy.

Las instalaciones sanitarias también utilizaban fuentes de energía de reserva, añadió.

La Fuerza Aérea ucraniana dijo haber derribado 74 drones de los 95 lanzados por Rusia durante la noche y que 21 de ellos habían impactado en nueve localidades del país.

Rusia ha negado haber atacado a civiles desde que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, pero afirma que los sistemas energéticos y otras infraestructuras son objetivos legítimos porque contribuyen al esfuerzo bélico de Ucrania. (Información de Anastasiia Malenko; edición de Christian Schmollinger, Tomasz Janowski y Aidan Lewis; editado en español por Irene Martínez y Benjamín Mejías Valencia)