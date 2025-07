Rusia ataca Kiev con más misiles y drones que causan incendios y dejan 2 muertos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia golpeó la capital de Ucrania con una nueva andanada de misiles y drones en un ataque nocturno que se prolongó hasta la madrugada del jueves, provocó incendios en varias partes de Kiev y mató a dos personas, un día después del ataque aéreo más intenso hasta la fecha en la guerra de tres años, según funcionarios ucranianos.

“Estas personas fueron asesinadas por los rusos. Esta es una pérdida terrible. Mis condolencias a sus familias y seres queridos”, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración regional de Kiev.

Al menos 13 personas más resultaron heridas y se registraron incendios en al menos cinco distritos en edificios residenciales, vehículos, almacenes, oficinas y otras estructuras no residenciales, agregó.

En una publicación en Telegram, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que los equipos de rescate estaban trabajando en un edificio de apartamentos en el distrito de Shevchenkivskyi, después de que la caída de escombros causara un incendio en el piso más alto de un inmueble.

Tres de los heridos presentaban lesiones causadas por fragmentos de metralla, apuntó el regidor.

Karyna Holf, de 23 años, estaba cerca de la ventana de su sala de estar cuando escuchó el silbante del arma que se acercaba. Momentos después, de la habitación quedaban poco más que escombros.

“Después de un golpe así es cuando sabes por experiencia propia lo que es perderlo todo”, dijo. “Ni siquiera sé qué viene ahora. Todo lo que tengo es una mochila, un teléfono y un abrigo de invierno, eso es todo. Esta es toda mi vida ahora”.

Holf añadió que estaba agradecida de poder recurrir a sus padres, pero recordó que “hay gente que no tiene a nadie".

Rusia ha tratado recientemente de abrumar las defensas antiaéreas rivales con ataques que incluyen un número creciente de drones señuelo. La noche anterior, disparó más de 700 aviones no tripulados de ataque y señuelos, superando los bombardeos nocturnos previos por tercera vez en dos semanas.

Cada vez más personas buscan refugio durante los ataques y pasan las noches en estaciones de metro y estacionamientos subterráneos. Un trabajador de una estación de Kiev dijo que más de 1000 personas, entre las que había unos 70 niños, se refugiaron allí la noche anterior mientras los ataques rusos se intensificaban. Una de ellas fue Alina Kalyna, una residente de Kiev de 32 años.

“Los ataques con drones de hace un año eran una cosa, y ahora son algo completamente diferente. Estamos agotados", declaró. "Duermo mal, me recupero mal, de hecho ya no me recupero, solo sigo adelante con las reservas de energía que quedan, que son pocas.

Simplemente, vivo y existo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes que "no estaba contento" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien no ha cedido a sus demandas de alto el fuego y paz desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero, cuando empezó a presionar para cerrar un acuerdo.

Trump manifestó el lunes que Estados Unidos tendría que enviar más armas a Ucrania, días después de que Washington pausara entregas de ciertas armas a Kiev. El miércoles, Estados Unidos reanudó las entregas de algunas armas, incluidas municiones de 155 mm y cohetes guiados GMLRS, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder proporcionar detalles que no se habían anunciado públicamente. No está claro exactamente cuándo comenzaron a entregarse las armas.

___

La periodista de The Associated Press Tara Copp en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.