Rusia ataca Kiev y otras ciudades ucranianas

3 feb (Reuters) -

El ejército ruso atacó la capital de Ucrania, Kiev, su segunda ciudad más grande, Járkov, y otros centros el ⁠martes por la mañana, según informaron ⁠las autoridades, provocando incendios y volviendo a dañarla infraestructura energética.

Los ataques causaron cuatro heridos, según informaron autoridades de las dos ciudades más grandes. Ocurrieron en vísperas de la ⁠próxima ronda ‌de ​conversaciones tripartitas previstas en Emiratos Árabes Unidos para resolver la guerra que dura ya casi cuatro años.

En ​Kiev, mientras las temperaturas nocturnas bajaban hasta cerca de los -20 grados Celsius, testigos de ‌Reuters informaron de fuertes explosiones después de medianoche, indicando ‌que se estaban utilizando tanto misiles como drones.

Los ​ataques causaron daños en cinco distritos, alcanzando tres bloques de apartamentos y un edificio que alberga una guardería, según informó Tymur Tkachenko, jefe del Gobierno militar de la ciudad, a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Las llamas consumieron un apartamento en los pisos superiores de un bloque de Kiev, según vídeos publicados en redes sociales. La alerta de ataque aéreo estuvo en vigor durante más de cinco horas.

Una serie de ataques masivos contra ⁠la capital desde el día de Año Nuevo han dejado sin electricidad y calefacción a cientos de bloques de apartamentos ​y los equipos de emergencia siguieron intentando restablecer los sistemas de calefacción el lunes.

El alcalde de Járkov, Ihor Terejov, afirmó que los ataques tenían como objetivo la infraestructura energética y pidió que se tomaran decisiones drásticas para evitar que los sistemas de calefacción se congelaran. Fue necesario drenar el refrigerante de 820 edificios de apartamentos abastecidos por una única central térmica.

"El objetivo es obvio: causar la máxima ⁠destrucción y dejar a la ciudad sin calefacción en pleno frío", escribió Terejov en Telegram.

La cadena pública ​Suspilne también dijo que los ataques rusos habían dejado sin electricidad a dos localidades de la región de Járkov, Izium y Balakliia, y habían alcanzado dos edificios de apartamentos en la ciudad norteña de Sumy.

Los ataques coincidieron con ‍las conversaciones sobre una moratoria de los ataques contra las infraestructuras energéticas adoptada por Rusia y Ucrania a petición del presidente estadounidense Donald Trump.

Rusia afirmó que el alto el fuego había terminado el domingo, mientras que Ucrania dijo que continuaría durante una semana a partir del 30 de enero.

El lunes, el presidente Volodímir Zelenski afirmó que ​Rusia no había atacado las infraestructuras energéticas ucranianas con misiles o drones en las últimas 24 horas, pero que los bombardeos rusos continuaban afectando a las instalaciones energéticas cercanas al frente. (Información de Gleb Garanich y Valentyn Ogirenko; redacción de Ron Popeski; edición ‍de Stephen Coates, Michael Perry y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)