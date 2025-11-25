Rusia ataca la capital de Ucrania durante conversaciones sobre la propuesta de paz de EE. UU.

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó una ola de ataques contra la capital de Ucrania, Kiev, la madrugada del martes, impactando edificios residenciales e infraestructura energética, según imágenes de video y autoridades locales.

Un edificio residencial en el distrito central de Pechersk y otro en el distrito oriental de Dniprovskyi, en Kiev, resultaron gravemente dañados, afirmó el alcalde Vitalii Kitschko.

Imágenes de video publicadas en Telegram mostraban un gran incendio que se extendió por varios pisos del edificio de nueve plantas en Dniprovskyi. Al menos cuatro personas resultaron heridas, manifestó el jefe de la administración de la ciudad de Kiev, Tymor Tkachenko.

El Ministerio de Energía de Ucrania indicó que la infraestructura energética había sido afectada, sin especificar el tipo o el alcance del daño.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas destruyeron 249 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, incluida la Crimea ocupada, informó el Ministerio ruso de Defensa el martes. La mayoría de los drones —116— fueron derribados sobre el mar Negro, según el ministerio.

El ataque ruso se dio tras las conversaciones del domingo entre representantes de Estados Unidos y de Ucrania en Ginebra sobre un plan de paz promovido por Estados Unidos y Rusia.

Oleksandr Bevz, un delegado del lado ucraniano, dijo a The Associated Press el lunes que las conversaciones habían sido “muy constructivas” y que ambas partes pudieron discutir la mayoría de los puntos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó el lunes que no había visto el plan actualizado.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunió con funcionarios rusos durante varias horas en Abu Dabi el martes después de que el gobierno de Trump reactivara las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, confirmó un funcionario estadounidense a The Associated Press.

Driscoll, quien se unió al equipo negociador estadounidense hace menos de dos semanas, ahora encabeza la última fase de conversaciones sobre los términos de un posible plan de paz con Rusia.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir negociaciones sensibles, también señaló que los ucranianos estaban al tanto de la reunión.

El funcionario no ofreció detalles sobre cuánto tiempo se esperaba que duraran las negociaciones o qué temas se estaban discutiendo, pero señaló que todas las partes han indicado que querían llegar a un acuerdo para detener los combates lo más rápido posible.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.