Rusia ataca la red eléctrica ucraniana y causa tres muertos, incluida una niña

Por Anastasiia Malenko y Olena Harmash

KIEV, 30 oct (Reuters) -

Rusia lanzó una andanada de drones y misiles contra las infraestructuras energéticas de Ucrania durante la noche, lo que obligó a restringir el suministro eléctrico en todo el país y causó la muerte de según informaron el jueves.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, acusó a Moscú de atacar a la población ucraniana y el suministro de electricidad ante la proximidad de los fríos meses de invierno.

"Su objetivo es sumir a Ucrania en la oscuridad. El nuestro es preservar la luz", dijo Svyrydenko en la aplicación Telegram. "Para detener el terror, necesitamos más sistemas de defensa antiaérea, sanciones más duras y la máxima presión sobre el agresor".

Las autoridades regionales dijeron que dos hombres murieron en la ciudad industrial de Zaporiyia, en el sureste del país, y una niña de siete años de la región central de Vinnystia falleció en el hospital a causa de las heridas sufridas en los ataques.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían atacado durante la noche instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano.

Moscú niega tener como objetivo a civiles y afirma que sus ataques son una respuesta a los ataques de Ucrania contra infraestructuras rusas.

Ucrania ha lanzado ataques regulares con drones contra instalaciones militares y petrolíferas en su lucha contra la invasión rusa, que dura ya casi cuatro años.

HA HABIDO IMPACTOS

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Rusia lanzó más de 650 drones y 50 misiles durante la noche. "Muchos fueron derribados, pero desgraciadamente ha habido impactos", escribió en la red social X.

Las unidades de defensa antiaérea derribaron 592 drones y 31 misiles, informó la fuerza aérea.

Los ataques afectaron a instalaciones energéticas de las regiones central, occidental y sudoriental, según las autoridades ucranianas.

El anunció límites a nivel nacional en el suministro de electricidad a consumidores minoristas e industriales. En algunas regiones también se interrumpió el suministro de agua y calefacción.

Las autoridades regionales declararon que dos instalaciones energéticas de la región occidental de habían resultado dañadas. DTEK, la mayor empresa privada de energía, dijo que sus centrales térmicas de varias regiones habían sido atacadas.

"Este ataque es un duro golpe en nuestros esfuerzos por mantener el flujo de energía este invierno", dijo Maxim Timchenko, director general de DTEK.

“Basándonos en la intensidad de los ataques de los dos últimos meses, está claro que Rusia quiere conseguir la destrucción total del sistema energético de Ucrania”. Seis niños figuran entre los 17 heridos en los ataques contra Zaporiyia, según informó su gobernador. Cuatro personas resultaron heridas en la región de Vinnystia, según las autoridades.

Las alertas aéreas duraron casi toda la noche en Kiev, donde los residentes se refugiaron en profundas estaciones de metro subterráneas.

“No hay nada bueno en ello. Estamos haciendo todo lo posible para escondernos”, dijo a Reuters Viktoria, de 39 años, madre de un niño de seis años, en una estación de metro.

“Hay mucho estrés. Cuando despiertas a tu hijo en mitad de la noche, llora porque no entiende por qué tiene que hacerlo”. (Información de Anastasiia Malenko y Yurii Kovalenko; escrito por Olena Harmash; edición de Andrew Heavens y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)