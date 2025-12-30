Rusia ataca puertos ucranianos del mar Negro y daña una embarcación civil, dice Kiev

KIEV, 30 dic (Reuters) - Rusia atacó el martes infraestructuras en la región ucraniana de Odesa, dañando una embarcación civil e instalaciones en los puertos de Pivdennyi y Chornomorsk, en el mar Negro, dijo el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba.

Kuleba dijo que un barco civil con bandera de Panamá cargado de cereales resultó dañado y que tanques de almacenamiento de petróleo también fueron alcanzados. Una persona resultó herida, dijo en la aplicación Telegram.

"Se trata de otro ataque selectivo de Rusia contra infraestructuras portuarias civiles. El enemigo está tratando de interrumpir la logística y complicar el transporte marítimo", dijo Kuleba.

A pesar de los ataques, ambos puertos siguieron funcionando. Odesa y la región circundante albergan los puertos del mar Negro, cruciales para el comercio exterior de Ucrania y la supervivencia de su economía en tiempos de guerra.

Ucrania es un importante productor y exportador mundial de productos agrícolas. Durante casi cuatro años de guerra, el papel de Odesa y sus otros dos puertos -Pivdennyi y Chornomorsk- como importantes centros de comercio creció a medida que otros puertos ucranianos eran destruidos, ocupados o afectados por las fuerzas rusas.

En los últimos meses, la guerra marítima entre Ucrania y Rusia se ha intensificado. Ambas partes han atacado activos navales y comerciales en el mar Negro y otras zonas.

Ucrania utiliza cada vez más sus drones marítimos para atacar buques asociados a la flota rusa en la sombra.

Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques contra la ciudad de Odesa y sus infraestructuras portuarias.

