Rusia ataca Ucrania con drones y misiles y causa la muerte de al menos 10 personas en Járkov

Por Vitalii, Hnidyi y Olena Harmash

JÁRKOV, UCRANIA, 7 mar (Reuters) - Rusia lanzó una avalancha de drones y misiles contra Ucrania durante la noche del sábado, dañando infraestructuras y causando la muerte de al menos 10 personas, entre ellas dos niños, en la ciudad nororiental de Járkov, según informaron fuentes oficiales ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia lanzó 480 drones y 29 misiles contra el sector energético y las infraestructuras ferroviarias de todo el país.

"Debe haber una respuesta de los socios a estos salvajes ataques contra la vida", dijo Zelenskiy en la aplicación Telegram.

"Rusia no ha abandonado sus intentos de destruir las infraestructuras residenciales y críticas de Ucrania, por lo que debe continuar el apoyo", dijo Zelenski, instando a los socios a continuar con la defensa aérea y el suministro de armas.

Las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron 453 drones y 19 misiles, según informó la fuerza aérea. Sin embargo, nueve misiles y 26 drones de ataque impactaron en 22 emplazamientos, según la misma fuente.

La ciudad de Járkov fue blanco de drones y misiles rusos, y 10 personas, entre ellas dos niños, murieron después de que un misil balístico ruso impactara en un edificio residencial de cinco plantas, según informó el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov.

"Cuando llegamos aquí 20 minutos después de la explosión, pensé que me iba a dar un infarto. No podía articular palabra y me temblaban las piernas", declaró a Reuters Hanna, una residente del edificio destruido.

(Reportaje de Olena Harmash en Kiev y Vitalii Hnidyi en Járkov. Edición de Tomasz Janowski y Mark Potter.)